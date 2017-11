AKTIE IM FOKUS: Amazon knacken erstmals 1200-Dollar-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Amazon haben am "Cyber-Monday" im frühen Handel erstmals in ihrer Geschichte die Marke von 1200 US-Dollar hinter sich gelassen.



In der Spitze ging es bis auf 1213,41 Dollar hoch. Zuletzt kosteten die Papiere des Online-Handelsgiganten 1206,90 US-Dollar und damit 1,76 Prozent mehr als am vergangenen Freitag.

Nach dem "Black Friday", der vor dem Wochenende traditionell das Weihnachtsgeschäft im stationären US-Einzelhandel eingeläutet hatte, locken nun an diesem Montag die Internet-Shops ihre Käufer mit Schnäppchenpreisen. Beide Tage gelten als wegweisend für das wichtige Weihnachtsgeschäft in den USA und auch als Indikatoren für die allgemeine Konsumstimmung. Amazon ist im Online-Bereich der Platzhirsch.

Einer aktuellen Kundenumfrage der US-Bank Goldman Sachs zufolge setzt sich der Trend zum Online-Shopping fort. Amazon und Wal-Mart seien in diesem Weihnachtsgeschäft die dominierenden Händler. Laut der Umfrage planen 39 Prozent der Befragten in diesem Jahr mehr Online-Einkäufe als im Vorjahr. Vermögende Konsumenten und junge Leute trieben den Trend zum Online-Einkauf weiter voran, hieß es./ajx/she

