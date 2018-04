AKTIE IM FOKUS: Amazon klettert nach starken Quartalszahlen auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen für das erste Quartal haben Amazon am Freitag ein Rekordhoch beschert.



Bereits im frühen Handel kletterten die Aktien des weltgrößten Online-Händlers bis auf 1638,10 US-Dollar - zuletzt stand noch ein Plus von 5,11 Prozent auf 1595,59 Dollar zu Buche, was einen der vorderen Plätze im technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 bedeutete. Mit einer Marktkapitalisierung von nunmehr über 770 Milliarden US-Dollar zementierte Amazon seine Stellung als zweitwertvollstes börsennotiertes Unternehmen weltweit hinter dem iPhone-Hersteller Apple.

Dank des boomenden Internethandels und florierender Cloud-Dienste stieg Amazons Umsatz zu Jahresbeginn um 43 Prozent auf 51 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Der Überschuss kletterte von 724 Millionen auf 1,6 Milliarden Dollar. Damit wurde erneut die Milliardenmarke geknackt, was im Vorquartal erstmals gelungen war. Die Analysten der schweizerischen Bank Credit Suisse und der US-Bank JPMorgan lobten die Zahlen. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlungen für die Aktie und hoben ihre Kursziele deutlich über das aktuelle Bewertungsniveau hinaus an./gl/he