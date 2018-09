AKTIE IM FOKUS: Amazon auf Apples Spuren - Börsenwert eine Billion US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Nun hat es endlich auch Amazon geschafft: Der Online-Händler ist an der Börse erstmals eine Billion US-Dollar schwer.



Mit einem Kursanstieg von in der Spitze knapp 2 Prozent auf 2050,50 US-Dollar wurde diese magische Zahl am Dienstag erstmals übertroffen. Dem Computerkonzern Apple war der Sprung über die Billionen-Schwelle bereits Anfang August gelungen.

Es war, als hätten es die Börsianer an der Wall Street am Dienstag geradezu darauf angelegt, diese magische Marke zu knacken. Denn während der Gesamtmarkt zur Schwäche neigte, stieg der Kurs von Amazon in den ersten beiden Handelsstunden langsam, aber stetig. Als die Billionenmarke schließlich überschritten war, gab der Kurs wieder leicht nach./la/ck/bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------