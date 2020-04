AKTIE IM FOKUS: Amazon als Gewinner-Aktie der Virus-Krise auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Dienstag ein Rekordhoch erreicht.



In einem freundlichen Marktumfeld mit kräftigen Aufschlägen an der Technologie-Börse Nasdaq rückten sie in der Spitze bis auf 2246,11 Dollar vor. Zuletzt belief sich das Plus auf 3,45 Prozent, womit sie 2243,78 Dollar wert waren.

Die Anteile des Online-Giganten zählen in der gegenwärtigen Virus-Krise zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Weil weltweit viele Geschäfte wegen der Pandemie geschlossen bleiben müssen, tätigen die Menschen ihre Einkäufe noch mehr über das Internet. Amazon ist im Online-Handel breit aufgestellt, also nicht nur auf einzelne Produktkategorien spezialisiert. Auch dies hilft den Papieren.

Ausgehend von ihrem im Zuge des globalen Börsencrashs markierten Tiefs bei 1626 Dollar Mitte März, das der niedrigste Kurs seit März 2019 gewesen war, haben die Amazon-Aktien inzwischen 38 Prozent gewonnen./ajx/he