AKTIE IM FOKUS: Amadeus Fire erobert nach optimistischer Prognose SDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der gestiegene Optimismus von Amadeus Fire für das laufende Jahr hat den Aktien des Personaldienstleisters am Donnerstag auf die Sprünge geholfen.



Mit zuletzt plus 6,2 Prozent auf 146,60 Euro rückten sie dicht an ihr zu Wochenbeginn erreichtes Hoch seit dem Corona-Crash von 148 Euro heran.

Das SDax-Unternehmen verbreitete nach einer anhaltenden Markterholung und guten Geschäften im ersten Quartal mehr Zuversicht. Derzeit geht der Vorstand davon aus, das Gesamtjahr besser als prognostiziert abschließen zu können.

Analyst Andreas Wolf von Warburg Research sprach von einem starken Jahresstart. Er stellte eine Überarbeitung seiner Schätzungen in Aussicht. Seine Aktien-Einstufung beließ Wolf auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro.

Das bisherige Rekordhoch von 162,60 Euro datiert von Februar 2020 vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Inmitten des Corona-Crashs waren die Titel im März 2020 bis auf unter 69 Euro abgestürzt./ajx/mis