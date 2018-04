AKTIE IM FOKUS: Altice im Aufwind nach Kreise-Berichten über Bouygues-Interesse

Weitere Suchergebnisse zu "Altice":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Altice haben am Montag in Amsterdam deutlichen Rückenwind von einem angeblichen Interesse eines Konkurrenten an den Aktivitäten in Frankreich erhalten.



Sie kletterten am späten Nachmittag um mehr als 5 Prozent, nachdem Medien unter Berufung auf Kreise gemeldet hatten, der Mischkonzern Bouygues habe gemeinsam mit anderen Investoren ein Auge auf Altice France geworfen - und damit wohl auch auf den Mobilfunkanbieter SFR.

Allerdings seien die Überlegungen noch in einer sehr frühen Phase, hieß es von Seiten der vertrauten Personen einschränkend. Der Bau- und Mobilfunkkonzern Bouygues selbst dementierte die Berichte auch umgehend. Man sei zwar stets auf der Suche nach Entwicklungsmöglichkeiten, Gespräche mit anderen Mobilfunkanbietern gebe es derzeit aber nicht, hieß es. Ein möglicher Deal hätte eine Vorgeschichte: Vor etwa vier Jahren hatte Altice den Übernahmepoker um SFR gegen Bouygues letztlich für sich entschieden./tih/he