AKTIE IM FOKUS: Alphabet unter Druck nach Berichten über Untersuchung

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien des Google -Mutterkonzerns Alphabet sind am Montag im frühen Handel stark unter Druck geraten.



Sie büßten 6,4 Prozent auf 1035,35 US-Dollar ein und notierten damit auf dem niedrigsten Stand seit Jahresbeginn. Nun rückt die 1000-Dollar-Marke in unmittelbare Reichweite.

Börsianer begründeten die hohen Verluste mit Berichten, denen zufolge das Justizministerium eine eingehende Überprüfung der immer mehr ausufernden geschäftlichen Aktivitäten des Internetgiganten Google vornehmen könnte. Analyst Justin Post von der Bank of America sagte, eine solche Untersuchung könne regulatorische Eingriffe, aber auch eine Aufspaltung des Konzerns zur Folge haben.

Alphabet-Aktien zogen auch andere große Internet-Papiere wie Facebook und Amazon mit nach unten, diese büßten 4,3 beziehungsweise 4 Prozent ein./bek/he