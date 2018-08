AKTIE IM FOKUS: Allianz vorbörslich fest - Betriebsgewinn überrascht positiv

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien der Allianz deutet sich am Freitag nach der Vorlage der Geschäftszahlen fürs zweite Quartal eine positive Kursreaktion an. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate ging es für die Titel um 0,90 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs nach oben, nachdem die Zahlen am Markt auf den ersten Blick als gut oder "sehr solide" gewertet wurden.



Dank des starken Umsatzwachstums aus eigener Kraft sei das bereinigte Ergebnis deutlich besser ausgefallen als erwartet, schrieb Deutsche-Bank-Analyst Hadley Cohen.

Allerdings gab es auch zurückhaltendere Stimmen wie von JPMorgan-Analyst Michael Huttner. Weil sich vor allem die Vermögensverwaltung besser als erwartet entwickelt habe als gedacht, sprach er bei der positiven Gewinnüberraschung eher von einer "niedrigen Qualität". Außerdem verwies er auf eine etwas schwächer als erwartete kombinierte Schaden-Kosten-Quote./tih/das

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------