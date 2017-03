AKTIE IM FOKUS: Aktionäre der Merck KGaA nehmen nach Ausblick Gewinne mit

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein zurückhaltender Geschäftsausblick der Merck KGaA hat am Donnerstag die Aktionäre des Pharma- und Chemiekonzerns auf dem falschen Fuß erwischt.



Anleger dürften auf etwas bessere Unternehmensprognosen gehofft haben, schrieb Analystin Marietta Miemietz von der Equinet Bank in einer Studie. Daher dürften einige nun erst einmal Kasse machen. Die Aktien knickten denn auch am Vormittag als einer der schwächsten Werte im deutschen Leitindex Dax um 2,91 Prozent auf 100,10 Euro ein.

Die Papiere rangen damit wieder mit der psychologisch wichtigen Marke von 100 Euro. Erst Anfang des Jahres war ihnen ein etwas deutlicherer Sprung über diese Hürde gelungen - erstmals seit dem Frühjahr 2015. Damals hatten die Aktien ein Rekordhoch bei 111,85 Euro erklommen, anschließend war der Kurs aber abgebröckelt. Bis Februar 2016 ging es dann bis auf fast 70 Euro nach unten. Seither haben die Anteilsscheine in der Spitze wieder um fast 50 Prozent zugelegt. Das bedeutet für diesen Zeitraum einen Platz unter den Top 10 im Dax.

PROFITABILITÄT

Für das laufende Jahr 2017 peilt der Konzern ein leichtes bis moderates Umsatzwachstum aus eigener Kraft an sowie ein stabiles Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vor Sondereinflüssen. Analysten zeigten sich davon zunächst weniger enttäuscht als viele Investoren. "Der Ausblick ist wie erwartet vorsichtig," schrieb etwa Experte Daniel Wendorff von der Commerzbank.

Am Markt dürfte aber vermutlich gehofft worden sein, dass die Profitabilität im Pharmageschäft (Healthcare) 2017 nicht zwangsläufig nachlassen müsse, erklärte Equinet-Analystin Miemietz. Der Darmstädter Konzern nannte nun aber in einer Präsentation neben Entwicklungs- und Forschungskosten sowie dem Wettbewerb bei Fruchtbarkeitsmedikamenten auch schwächelnde Margen im Pharmageschäft als Belastung für das Wachstum des operativen Gewinns. Treiber seien indes das Wachstum aus eigener Kraft in allen drei Geschäftssparten sowie weitere positive Effekte aus der Übernahme des US-Laborausrüsters Sigma-Aldrich./mis/ag/jha/