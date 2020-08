AKTIE IM FOKUS: Aktienrückkaufprogramm stützt Freenet

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Aktienrückkäufe hat am Montagabend den Kurs der Freenet -Aktien angetrieben.



Auf der Handelsplattform Tradegate legten zuletzt um 1,4 Prozent auf 18,35 Euro im Vergleich zum Schlusskurs auf Xetra zu.

Der Telekomanbieter will für bis zu 100 Millionen Euro Freenet-Aktien am Markt zurückkaufen. Das Programm soll am 1. September beginnen und längstens bis zum 31. Dezember 2020 laufen./bek/he