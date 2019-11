AKTIE IM FOKUS: Aktienrückkaufprogramm stützt - Deutsche Wohnen im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutsche Wohnen fallen am Mittwoch mit vorbörslichen Kursgewinnen auf.



Als Hauptgrund gilt die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. Auf der Handelsplattform Tradegate rückten die Anteile des im MDax notierten Immobilienkonzerns bislang um 1,8 Prozent zum Xetra-Schluss vor.

Bis zu 25 Millionen eigene Papiere entsprechend einem Anteil von rund sieben Prozent am Gesamtkapital will Deutsche Wohnen zurückkaufen. Dafür will das Unternehmen maximal 750 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Zudem verarbeiteten die Anleger die Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres. Ein Händler sprach von einem durchwachsenen Zahlenwerk mit einem schwächer als erwartet ausgefallenen Anstieg des Mietwachstums. Dies könnte der positiven Nachricht zum Aktienrückkaufprogramm etwas den Wind aus den Segeln nehmen./ajx/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------