AKTIE IM FOKUS: Aixtron starten weiteren Erholungsversuch nach Baader-Studie

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Aixtron haben am Freitag einen weiteren Erholungsversuch unternommen und um 2,5 Prozent auf 10,635 Euro zugelegt.



Bereits am Mittwoch hatten die Papiere des Chipindustrieausrüsters nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg einen Kurssprung bis auf 11,405 Euro gemacht, der jedoch nicht lange vorhielt. Zwischenzeitlich fielen sie wieder in Richtung ihrer Unterstützungszone um 10 Euro zurück.

Neuerlichen Auftrieb gibt nun eine weniger pessimistische Einstufung der Baader Bank als bisher. Analyst Günther Hollfelder gab seine Verkaufsempfehlung auf und hob seine Schätzungen an. Mit Blick auf die kommenden Jahre verwies der Experte zudem auf eine positive Entwicklung des Auftragsbestandes 2018. Sein Kursziel lautet 11 Euro.

Andere Experten trauen den Papieren aber überwiegend deutlich mehr zu. Die Höchstmarke liegt bei 20 Euro vom britischen Investmenthaus Liberum./ag/mis