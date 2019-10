AKTIE IM FOKUS: Aixtron gefragt - Samsung-Investitionen bringen Fantasie

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Spezialmaschinenbauers Aixtron haben am Montag im SDax wichtige charttechnische Hürden in Angriff genommen.



Letzte Woche noch bei 8,50 Euro auf ein Tief seit Juli gefallen, stiegen sie zum Wochenstart in der Spitze über die bei knapp 9,40 Euro verlaufende exponentielle 200-Tage-Linie. Zuletzt rückten die Aktien noch um 3,9 Prozent auf 9,23 Euro vor. Als Antrieb galt eine jüngste Ankündigung durch den koreanischen Display-Hersteller Samsung , der im großen Stil in OLED-Technologie für seine Fernseher investieren will.

Für Fantasie sorgte dies bei Aixtron, da die LED-Branche für den Maschinenbauer als wichtiges Standbein gilt. Laut Analyst Malte Schaumann von Warburg Research liebäugelt Aixtron damit, in die Produktion von OLEDs mit seiner organischen Abscheidungstechnologie (OVPD) vorzudringen. Vorerst werde all dies auf Aixtron aber wohl keine Auswirkungen haben, schränkte der Experte ein. Er glaubt, dass erste Produktionslinien von Samsung im Jahr 2021 umgestellt werden, was für OVPD noch zu früh kommen dürfte./tih/mis