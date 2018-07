AKTIE IM FOKUS: Aixtron gefragt - Equinet macht 30 Prozent Kurspotenzial aus

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron sind am Donnerstagnachmittag einer der stärksten TecDax-Werte.



Eine Hochstufung auf "Buy" durch die Equinet-Bank verhalf dem Wert zu 3,1 Prozent Plus auf 10,27 Euro. Der Gewinn ist freilich nur eine kleine Gegenbewegung auf die vorangegangenen Verluste: Seit dem Jahreshoch von 19,76 Euro am 19. März hat sich die Aktie nahezu halbiert. Dem war unterdessen ein Höhenflug vorangegangen, denn Anfang 2017 hatten Aixtron noch bei Kursen um drei Euro gehandelt.

Mit einem ruhigeren Fahrwasser rechnet Analyst Cengiz Sen von Equinet nicht. Der Wert dürfte seine Achterbahnfahrt fortsetzen, zumal sich die weitere Entwicklung im Markt für organische Leuchtdioden (OLED) noch zeigen muss. Dagegen sei das Nicht-OLED-Geschäft besser abzuschätzen. Das optoelektronische Geschäft des Aachener Maschinenbauers biete dank der starken Nachfrage nach verschiedenden Anwendungen nachhaltiges Potenzial im Zeitraum von 2018 bis 2020. Für die neue OVPD-Technologie, die zur effizienten Herstellung von Displays in Smartphones, Tablets und Fernsehern dient, rechnet Sen in diesem Jashr dagegen noch nicht mit dem Durchbruch.

Bei Berücksichtigung der Chancen für das OLED-Geschäft kommt der Analyst auf ein Kursziel von 14,00 Euro, was rund 30 Prozent Spielraum nach oben bedeutet. Angesichts dieses Potenzials hat der Sen die Einstufung von "Accumulate" auf "Buy" erhöht./mf/bek/fba