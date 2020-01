AKTIE IM FOKUS: Aixtron im Aufwind nach Lampe-Kaufempfehlung

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Aixtron geht es am Donnerstag bergauf nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe.



Im frühen Xetra-Handel kletterten die Papiere um 5,1 Prozent nach oben auf 9,572 Euro. Mit 12,50 Euro liegt das neue Kursziel des Bankhauses mehr als ein Drittel über dem Vortagsniveau bei knapp über 9 Euro.

Die Gründe für die zuletzt relativ schwache Kursentwicklung der Aktie dürften sich 2020 umkehren, schrieb Analyst Veysel Taze in seiner Studie. In diesem Jahr dürften neue Wachstumstreiber zur Geltung kommen. Außerdem stehe die Entscheidung über die Zukunft des OLED-Geschäfts an. Dies sei wohl positiv für die Aktie, egal wie sie ausfalle./tih/jha/

