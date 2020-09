AKTIE IM FOKUS: Airbus steigen nach Medienbericht über höheren Flotteneinsatz

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Airbus haben am Montag nach Aussage eines Händlers von einem Medienbericht über einen höheren Einsatz der weltweiten Airbus-Flotte profitiert.



Mit einem Kursplus von 4,05 Prozent auf 72,76 Euro führten die Papiere sowohl den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 als auch den Pariser Leitindex CAC-40 an. Jeweils auf Rang zwei der Gewinner fanden sich die Aktien des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Safran mit plus 3,9 Prozent.

Einem Bericht der Finanzzeitung "Les Echos" zufolge befanden sich im Juli 60 bis 65 Prozent der weltweiten Airbus-Flotte wieder im Dienst nach lediglich 25 Prozent im April. Das berichtete die Zeitung unter Berufung auf eine interne Quelle bei Airbus. Davon profitiere vor allem das Geschäft mit dem Kauf nachgelagerter Dienstleistungen, hieß es weiter./bek/jha/