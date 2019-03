AKTIE IM FOKUS: Airbus steigen nach Großauftrag aus China

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Großauftrag aus China haben die Aktien von Airbus am Dienstag ihren Rückschlag vom Rekordhoch beendet und um 2 Prozent zugelegt.



Der Flugzeugbauer schloss mit dem staatlichen Luftfahrtdienstleister China Aviation Supplies Holding (CAS) ein Abkommen über den Verkauf von 300 Flugzeugen der Typen A320 und A350. Die Großbestellung wurde am Rande eines Staatsbesuchs von Chinas Staatschef Xi Jinping in Paris unterzeichnet.

Der Auftrag sei mit einem Volumen von geschätzt 15 bis 16 Milliarden US-Dollar nicht nur groß, sondern auch politisch bedeutsam, erklärte Commerzbank-Analyst Norbert Kretlow. Er geht davon aus, dass Airbus seine Produktion im Reich der Mitte ausbauen wird, um das Risiko aus einer Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China - mit möglicherweise positiven Impulsen für Boeing - zu senken. Bereits jetzt lässt Airbus in Tianjin A319- und A320-Flugzeuge endmontieren./ag/mis