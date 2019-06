AKTIE IM FOKUS: Airbus setzten Rekordjagd fort - Luftfahrtmesse treibt an

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Airbus haben am Dienstag an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft und sind wie schon tags zuvor auf ein Rekordhoch geklettert.



Am Vormittag hatten die Papiere des Flugzeugbauers bei 126,48 Euro den höchsten Stand ihrer Geschichte erreicht, bevor sie etwas zurückkamen und zuletzt noch 0,64 Prozent auf 125,88 Euro gewannen.

Positive Impulse für die Airbus-Aktien kamen von der Pariser Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris: Der Flugzeugbauer zog einen Großauftrag an Land. Die philippinische Fluggesellschaft Cebu Pacific unterzeichnete einen Vorvertrag über 31 Jets. Konkurrent Boeing steckt derweil nach dem Absturz zweier Maschinen vom Typ 737 Max in einer tiefen Krise.

Bereits am Montag hatte der US-amerikanische Flugzeugfinanzierer Air Lease Corporation Vorverträge über 100 Airbus-Flugzeuge unterzeichnet. Ein Händler sprach daraufhin von einem guten Start der Luftfahrtmesse./la/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------