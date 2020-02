AKTIE IM FOKUS: Airbus sehr schwach auf Tradegate - Ausblick enttäuscht

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein vorsichtiger Ausblick von Airbus dürfte am Donnerstag zum Handelsstart die Aktien des Flugzeugbauers belasten.



Vorbörslich gaben sie auf der Handelsplattform Tradegate um 3,6 Prozent auf 131,80 Euro nach. Vorstandschef Guillaume Faury hat sich für sein erstes komplettes Jahr an der Konzernspitze nur vorsichtige Steigerungen bei Produktion und Gewinn vorgenommen.

Das kommt Analysten zufolge am Markt nicht gut an. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2019 seien zwar wie erwartet ausgefallen, jedoch könnte der Ausblick für das Jahr 2020 enttäuschen, kommentierte Jefferies-Analyst Sandy Morris. Zudem seien 2020 und 2021 wohl weder Aktienrückkäufe noch außerordentliche Dividendenzahlungen zu erwarten, was so manchen Anleger ebenfalls enttäuschen dürfte./ck/jha/

