AKTIE IM FOKUS: Airbus klettern nach guten Auslieferungszahlen auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Auslieferungszahlen haben am Mittwoch die Aktien von Airbus wieder auf Rekordjagd geschickt.



Nachdem die Papiere des Flugzeugbauers in den letzten Tagen etwas an Schwung verloren hatten, zogen sie nun am Nachmittag in Frankfurt auf bis zu 127,60 Euro an. Zuletzt stand noch ein Plus von gut 2 Prozent auf 127,00 Euro zu Buche.

Die jüngsten Auslieferungszahlen deuteten darauf hin, dass Airbus 2019 erstmals seit Jahren mehr Flugzeuge an die Kundschaft bringen könnte als der US-Wettbewerber Boeing . Auch Analysten äußerten sich positiv: Die Zahlen für das erste Halbjahr zeigten bei Airbus eine deutliche Beschleunigung der Auslieferungen des A320neo, schrieb etwa Experte Chris Hallam von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Das lasse für den Rest des Jahres Gutes erwarten, und das Hochfahren der Produktion dieses Flugzeugtyps komme gut voran./la/he