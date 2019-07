AKTIE IM FOKUS: Airbus auf Rekordhoch - JPMorgan ruft höchstes Kursziel aus

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein optimistischer Kommentar der Bank JPMorgan hat die Aktien von Airbus zum Wochenbeginn auf ein Rekordhoch getrieben.



Die Papiere des Flugzeugbauers stiegen am Montag im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 129 Euro. Damit setzten die Papiere ihren Rekordlauf fort.

Laut Analyst David Perry dürften die Kursgewinne noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein: In den kommenden 18 Monaten habe die Aktie weitere fast 30 Prozent Aufwärtspotenzial zum neuen, höheren Kursziel von 163 Euro, mit dem Perry unter den Analysten ganz vorn liegt. Das Kursziel basiert auf einer Anpassung der Bewertung auf Basis der Schätzungen für 2021 statt wie bisher für 2020. Der Bau von Zivilflugzeugen sei ein Geschäft mit langen Zyklen, argumentierte Perry.

Börsianer verwiesen zudem auf weitere schlechte Nachrichten für den Konkurrenten Boeing. Der könnte länger als gedacht brauchen, bis er seinen Mittelstreckenjet 737 Max wieder in Betrieb nehmen kann. Immer mehr Mitarbeiter der US-Luftfahrtbehörde FAA sowie Branchenvertreter nehmen mittlerweile an, dass aus dem Neustart in diesem Jahr nichts wird, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen./bek/mis

