AKTIE IM FOKUS: Ado Properties steigen nach Coba-Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ado Properties haben ihre am Vortag im späten Handel gestartete Kurserholung am Freitag mit einem kräftigen Plus von 4,60 Prozent auf 38,24 Euro fortgesetzt.



Damit waren sie unter den Favoriten im Nebenwerteindex SDax .

Als Treiber erwies sich eine Hochstufung von "Hold" auf "Buy" durch die Commerzbank. Die Aktien des auf Berlin spezialisierten Immobilienkonzerns hätten inzwischen genug unter der Diskussion rund um den Mietendeckel in der Bundeshauptstadt gelitten, schrieb Analyst Tom Carstairs./ajx/mis