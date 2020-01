AKTIE IM FOKUS: Adidas schwächeln erneut - Am Vortag auf Tief seit drei Wochen

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Kurs des Sportartikel-Herstellers Adidas kämpft am Mittwoch weiter mit der 300-Euro-Marke.



Nachdem die Aktien sich am Vortag nach einem Tief seit drei Wochen wieder fangen konnten, standen sie nun wieder mit 1,2 Prozent im Minus bei 298,40 Euro. Damit lagen die Papiere am frühen Nachmittag am Dax-Ende . Beobachter begründeten die jüngste Schwäche vor allem mit Sorgen um den Absatz auf dem Wachstumsmarkt China wegen des Coronavirus.

Händler rechnen im Jahr 2020 mit Gegenwind vom Euro-Dollar-Wechselkurs. Trotzdem schätzte Piral Dadhania vom Analysehaus RBC das Herzogenauracher Unternehmen in einer kürzlich veröffentlichten Studie auf mittlere Sicht weiterhin positiv ein. Er sieht Chancen auf steigende Marktanteile in Nordamerika und höhere Gewinnmargen. Daher behielt er die Kaufempfehlung bei./ssc/bek/fba

