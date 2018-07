AKTIE IM FOKUS: Adidas fallen nach Abstufung durch Wells Fargo ans Dax-Ende

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine skeptische Studie von Wells Fargo hat die Adidas-Aktien am Dienstag an das Dax-Ende gedrückt.



Die Papiere des Sportartikelherstellers verloren in einem verhaltenen Gesamtmarkt knapp 2 Prozent auf 185,10 Euro.