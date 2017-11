AKTIE IM FOKUS: Adidas im Fokus - Pivotal blickt kritischer auf USA und stuft ab

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adidas -Aktien könnten am Montag nach einer Abstufung durch das Analysehaus Pivotal Research einen Blick wert sein.



Analyst Mitch Kummetz traut dem Sportartikelhersteller in den USA keine ganz so schwungvolle Entwicklung mehr zu wie bisher gedacht und senkte sein Kursziel von 235 auf 210 Euro. Entsprechend kassierte er seine Kaufempfehlung und stufte die Papiere auf "Halten" ab.

Langfristig blieben die Herzogenauracher gut aufgestellt, um in den USA weitere Marktanteile zu gewinnen, allerdings dürften auch sie sich mit dem herausfordernden Marktumfeld schwer tun, erklärte der Experte. Dieses habe zuletzt auf die Preise gedrückt.

Die Anteilsscheine von Adidas hatten am Freitag mit 187,00 Euro geschlossen und damit rund 7,5 Prozent unter ihrer Bestmarke von 202,10 Euro aus dem August. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich ihr Plus immer noch fast ein Viertel./mis/jha/

