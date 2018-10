AKTIE IM FOKUS: Abschied von 'talkabout' lässt Gerry Weber anziehen

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Gerry Weber haben am Donnerstag mit hohen Kursgewinnen auf die Einstellung der Marke "talkabout" reagiert.



Die Papiere der Bekleidungskette schnellten in der Spitze um rund 10 Prozent auf 3,125 Euro nach oben. Zuletzt lagen sie noch mit 4,4 Prozent im Plus. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf die Kernmarken Gerry Weber, Taifun, Samoon und Hallhuber.

Analyst Martin Decot von Oddo-BHF hatte vor kurzem darauf hingewiesen, dass sich Gerry Weber voraussichtlich nicht auch von Kernmarken trennen werde. Einen derart drastischen Schritt werde das Management wohl nicht wagen. Eher dürfte das Unternehmen das überdimensionierte Logistikzentrum veräußern, für das es auch Kaufinteressenten gebe. Die Aktien seien bis auf weiteres anfällig für "spekulative Ausschläge"./bek/he