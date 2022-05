AKTIE IM FOKUS: About You verschreckt mit Umsatzziel - Kurs seit IPO gedrittelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem enttäuschenden Umsatzziel von About You für dieses Jahr hat der Aktienkurs des Online-Modehändlers am Dienstag den Einbruch der vergangenen Monate fortgesetzt. Die Papiere sackten im frühen Handel zeitweise um fast 14 Prozent ab und vermieden ein Rekordtief nur knapp. Zuletzt reduziert sich der Verlust auf knapp acht Prozent. Seit der Erstnotiz bei 25,60 Euro vor knapp einem Jahr hat sich der Kurs gedrittelt. Die Nachrichten von About You zogen nun auch die Aktien von Wettbewerbern wie Zalando und Asos mit nach unten.

Die Hamburger wollen den Umsatz in diesem Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 25 bis 35 Prozent auf 2,165 bis 2,338 Milliarden Euro steigern. Laut dem Analysten Volker Bosse von der Baader Bank beläuft sich die Markterwartung auf ein Umsatzplus von gut 39 Prozent. Der Start in das neue Jahr sei solide verlaufen, ließ das Unternehmen wissen. "Was immer das heißt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine", merkte Bosse an. Der Experte rechnet damit, dass About You am Jahresende nur das untere Ende der in Aussicht gestellten Wachstumsspanne erreicht.

Einen Monat nach dem Börsengang im Juni 2021 zeigten die Aktien erstmals Schwäche und fielen von Kursen um 26 Euro bis November auf unter 18 Euro. Darauf folgte eine Erholungsrally, die die Papiere noch einmal nahe an das Niveau des Börsengangs führte. Gründe waren unter anderem eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank und die Aufnahme der Titel in einen weltweiten Aktienindex.

Ab Dezember ging es mit dem Kurs dann fast kontinuierlich bergab. Ähnlich erging es den im deutschen Leitindex Dax enthaltenen Aktien von Zalando und denen des britischen Wettbewerbers Asos. Angesichts anhaltend hoher Investitionen in Wachstum bei gleichzeitig steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten verabschiedeten sich die Investoren von der Branche, die als hoch bewertet eingeschätzt wird. About You hat in den vergangenen vier Geschäftsquartalen operativ stets Verluste eingefahren.

Die Analysten sind derweil ungebrochen optimistisch: Laut Bloomberg raten alle acht Experten, die das Unternehmen bewerten, zum Kauf oder zum Hinzukaufen der Aktien von About You. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei gut 22 Euro - ein Aufwärtspotenzial von 170 Prozent vom aktuellen Niveau aus.