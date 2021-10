AKTIE IM FOKUS: Aareal Bank geben nach - 'BöZ': Ein Übernahmeinteressent weniger

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aus den Aktien der Aareal Bank ist am Dienstag etwas Übernahmephantasie entwichen.



Laut einem Artikel der "Börsen-Zeitung" hat eine Sprecherin des Immobilienfinanzierers bestätigt, dass mit TowerBrook einer der ursprünglich drei an einer Übernahme des Unternehmens interessierten Finanzinvestoren inzwischen abgesprungen ist. Die Papiere des Finanzinstituts waren in einer ersten Reaktion um mehr als sechs Prozent abgesackt, bevor sie sich erholten und zuletzt noch um rund ein Prozent auf 27,24 Euro nachgaben. Der Nebenwerteindex SDax rückte derweil um knapp ein halbes Prozent vor.

Am 7. Oktober hatten die Papiere mit einem Plus von gut 23 Prozent geschlossen. Seinerzeit war bekannt geworden, dass die Aareal Bank ins Visier von Finanzinvestoren geraten ist. Die Gruppe wurde geführt von Centerbridge und TowerBrook, sowie unter weiterer Beteiligung von Advent. Genannt wurde ein indikativer Kaufpreis von 29,00 Euro je Aktie./la/he