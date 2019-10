AKTIE IM FOKUS 3: VW-Rally mit gebremstem Schaum - Keine Prognose-Anhebung

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorsicht des weltgrößten Autobauers VW über seine Finanzziele hat den Aktien am Mittwoch den Schwung genommen.



Grundsätzlich blieb die Stimmung der Anleger angesichts des hohen freien Mittelzuflusses bei dem Dax-Konzern aber gut.

Nach einem morgendlichen Kursplus von bis zu 3 Prozent kamen die VW-Vorzüge etwas zurück. Mit einem Plus von 0,74 Prozent auf 174,58 Euro gingen sie im leicht schwächelnden Dax aus dem Handel. Seit ihrem Zwischentief vor rund vier Wochen haben sie in der Spitze bereits wieder um 22 Prozent zugelegt.

Einen Grund für die einsetzenden Gewinnmitnahmen sah ein Börsianer insbesondere darin, dass es laut VW-Finanzchef Frank Witter mit Blick auf den Monat Oktober keinen Grund gibt, an der Prognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zu schrauben. Einige Anleger hätten angesichts der Kursrally wohl gehofft, dass der Ausblick angehoben werde, sagte der Börsianer. Der Quartalsbericht selbst kam derweil bei Experten gut an. Angesichts der vielen schwachen Nachrichten aus der Branche in jüngster Zeit strotze VW vor Stärke, urteilte etwa NordLB-Analyst Frank Schwope.

Analyst Jose Asumendi von der Bank JPMorgan bescheinigte dem VW-Konzern in einer ersten Reaktion sehr starke Ergebnisse. Auch die Kassenlage habe sich gut entwickelt. VW profitiere von den jüngsten Markteinführungen seiner Stadtgeländewagen (SUV), so der Experte.

"Die starken Mittelzuflüsse lassen vermuten, dass die Jahresziele konservativ sind", kommentierte Analyst George Galliers von Goldman Sachs. Er sei nach den vorgelegten Zahlen aber nun umso zuversichtlicher hinsichtlich seiner erst kürzlich gestarteten Bewertung der Papiere mit "Buy" und einem Kursziel von 193 Euro.

Auch UBS-Analyst Patrick Hummel fokussierte sich auf die Kassenlage des Autobauers und titelte: "Das Cashflow-Monster ist zurück". Der überraschend stark ausgefallene Barmittelzufluss ist seines Erachtens auch der wesentliche Grund für Kursgewinne an diesem Tag.

VW hatte am Morgen für das dritte Quartal einen Netto-Mittelzufluss aus dem laufenden Automobilgeschäft in Höhe von 3,04 Milliarden Euro gemeldet und damit weit mehr als die 144 Millionen von vor einem Jahr. Analysten und Investoren beachten den Cashflow stark, weil er Aufschluss über die Fähigkeit gibt, Dividenden zu zahlen. Nach neun Monaten wies VW mit 8,6 Milliarden Euro Mittelzufluss bereits fast das Jahresziel von mindestens 9 Milliarden Euro aus.

Mit seiner Finanzprognose blieb VW aber weiter vorsichtig und wurde sogar hinsichtlich der Absatzaussichten sogar etwas pessimistischer. Die Offensive mit teureren SUV-Modellen polierte die Bilanz des Dax-Konzerns indes auf. Umsatz und Gewinne wuchsen im dritten Quartal kräftig. Vor einem Jahr hatte insbesondere die Kernmarke VW Pkw im Zuge der Wirren um den Abgas- und Verbrauchstest WLTP schwach abgeschnitten und verbesserte sich nun spürbar./ck/men/mis/ck

