AKTIE IM FOKUS 3: Übernahmefantasie treibt Osram steil nach oben

(neu: Details zur möglichen Übernahme, Analystenkommentar und Schlusskurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Übernahme durch die Investoren Bain Capital und Carlyle hat am Mittwoch den Kurs der Osram -Aktie befeuert.



Die Papiere des Lichtspezialisten zogen in der Spitze um fast 13 Prozent auf 32,65 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte April an. Wegen des starken Kursausschlags wurde der Handel mit den Aktien auf Xetra kurzzeitig unterbrochen. Mit einem Aufschlag von 11,5 Prozent auf 32,25 Euro ging der Kurs aus dem Handel.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass Bain Capital und Carlyle kurz vor einer Übernahme des Unternehmens für fast 3,8 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 3,4 Milliarden Euro stünden. Je Osram-Aktie böten die Investoren rund 35 Euro. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete nach Handelsschluss entsprechendes. Ende Juni hatte es laut Kreisen geheißen, Osram verlange im Falle einer Übernahme von den beiden Investoren 36 Euro je Aktie. Am Donnerstag trifft sich angeblich der Aufsichtsrat, um über das Angebot zu beraten. Ein Osram-Sprecher wollte auf Anfrage keinen Kommentar abgeben.

Im Tageshoch von 32,65 Euro handelten die Aktien noch immer um gut 7 Prozent unter dem kolportierten Angebotspreis. Ein Händler begründete dies mit der generellen Zurückhaltung von Anlegern angesichts einer "doch immer noch großen Unsicherheit, ob es am Ende auch zu dem Deal kommt". Denn in den vergangenen Monaten sei die Nachrichtenlage "sehr widersprüchlich" gewesen.

So hatte das "Manager Magazin" Mitte April berichtet, das Vertrauen der beiden Investoren in eine Übernahme sei geschwunden. Die jüngste Gewinnwarnung des Unternehmens habe auch die beiden Investoren im Mark getroffen und die Finanzierungskonditionen in Frage gestellt. Mitte Mai kursierten dann jedoch wieder Spekulationen an der Börse, die beiden Investoren seien nach wie vor an dem Deal interessiert.

Ende Juni hatte Osram die Leuchtensparte Siteco an einen Finanzinvestor verkauft. Damit sei eine Übernahme von Osram durch Bain Capital und Carlyle wieder wahrscheinlicher geworden, hatte Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank im Anschluss argumentiert. Denn Siteco habe in der Vergangenheit "fast immer Verluste eingefahren". Auch angesichts des niedrigen Aktienkurses hielt Schnitzer eine Übernahme für realistisch./bek/he