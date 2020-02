AKTIE IM FOKUS 3: LPKF starten nach Anfangsverlusten durch

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Bedenken wegen der Belastung des Geschäfts durch das Coronavirus haben die Anleger von LPKF am Freitag wieder Vertrauen in die Papiere gefasst.



Zurückhaltende Aussagen des niedersächsischen Laserspezialisten zum laufenden Quartal hatten den Kurs zur Eröffnung des Xetra-Handels um mehr als 13 Prozent einbrechen lassen auf rund 20 Euro. Anschließend jedoch drehte der Kurs nach oben und schaffte es mit einem Plus von 3,5 Prozent auf 23,90 Euro sogar in die Spitzengruppe des Nebenwerte-Index SDax .

Für Robert-Jan van der Horst vom Analysehaus Warburg Research ist das signifikant über den Erwartungen liegende mittelfristige Ziel bis 2024 ein klares Kaufargument. Die Belastungen im ersten Quartal durch das Coronavirus wie auch die geschäftsbedingte Volatilität stellten jedoch Risiken für das Erreichen der Jahresprognose 2020 dar. Aufgrund der guten Aussichten für das Geschäft in der Dünnglas-Mikrobearbeitung (LIDE) bestätige er jedoch die Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 27 auf 36 Euro.

Der Kurs der erst kürzlich in den SDax aufgestiegenen Aktie bewegte sich, von positiven Analystenkommentaren gestützt, wieder in Richtung des Zwischenhochs von 25,70 Euro, das er Anfang der Woche erklommen hatte. Das war der höchste Stand seit fast zwanzig Jahren. Der jüngste Aufwärtstrend ist beeindruckend: Seit Jahresbeginn beläuft sich der Gewinn bereits auf rund 50 Prozent./ssc/bek/mis