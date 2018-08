AKTIE IM FOKUS 3: Isra Vision überzeugt mit Gewinnentwicklung - Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

(Neu: Der erste Absatz wurde nach dem Rekordhoch der Aktien neu gefasst.



)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Geschäftszahlen des Automatisierungsspezialisten Isra Vision haben die Anleger am Freitag in Feierlaune versetzt. Die Papiere schnellten - bereinigt um den Aktiensplit im Mai - auf ein Rekordhoch von 60,40 Euro nach oben. Zum Handelsende führten sie den TecDax mit einem Plus von 12,38 Prozent auf 59,90 Euro an.

Isra hatte den Umsatz in den neun Monaten des Geschäftsjahres um zehn Prozent gesteigert. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen, das unter anderem elektronische Roboteraugen und sogenannte "sehende Systeme" herstellt, gar 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Aktie war nach einem starken Anstieg von Anfang April bis Ende Juni zuletzt über weite Strecken zwischen rund 50 und gut 56 Euro gefangen. Aus dieser Spanne brach der Kurs nun aus.

In den vergangenen fünf Jahren stieg der Börsenwert des Konzerns um fast 800 Prozent auf etwa 1,3 Milliarden Euro. Seit März sind die Papiere auch im Technologiewerte-Index TecDax vertreten./mis/bek/ajx/tos

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------