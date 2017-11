AKTIE IM FOKUS 3: Deutsche Post bröckeln wieder ab

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Post haben am Donnerstag mit größeren Schwankungen auf die jüngsten Quartalszahlen und die bestätigten Jahresziele des Logistikkonzerns reagiert.



Nachdem die Papiere zum Handelsstart um bis zu 2,8 Prozent abgesackt waren, stiegen sie am Vormittag auf ein Plus von 1,8 Prozent und verfehlten mit 40,575 Euro nur knapp ein weiteres Rekordhoch. Danach rutschten sie jedoch langsam aber stetig wieder ins Minus und notierten zuletzt 1,13 Prozent tiefer bei 39,40 Euro. In diesem Jahr hat das Papier jedoch bereits rund ein Viertel an Wert gewonnen und zählt damit zu den besten Dax-Werten./edh/oca

