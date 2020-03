AKTIE IM FOKUS 3: Airbus wieder extrem schwach in Richtung Tagestief

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Papiere des Flugzeugbauers Airbus haben am Montag nach ihrem zwischenzeitlichen Dreh ins Plus radch wieder die Gegenrichtung eingeschlagen.



Im späten Handel waren sie mit einem Abschlag von gut 13 Prozent auf 55,20 Euro nur knapp über ihrem Tagestief und damit wieder ungefähr dort, wo sie den Handel begonnen hatten. Im MDax der mittelgroßen Werte, der um rund dreieinhalb Prozent sank, waren sie das Schlusslicht. Analystenkommentare zu Airbus waren am Montag überwiegend von Zuversicht geprägt. Am Markt sah man das aber offensichtlich anders.

Die Corona-Krise führt bei Airbus zur Streichung des aktuellen Ausblicks und der Dividende für 2019. Gemeinsam mit einer neuen Kreditlinie soll dies dem Unternehmen Liquidität sichern. Laut einem Börsianer waren dringende Maßnahmen nötig, da Airbus offensichtlich schon im dritten Krisenmonat Probleme bekomme. Wie der Konzern mitteilte, verfügt er nun über ungefähr 30 Milliarden Euro an liquiden Mitteln.

"Airbus macht nun das, was man erwarten konnte", schrieb Jefferis-Analyst Sandy Morris in einer am Montag vorliegenden Studie. Gewissermaßen diene dies als Absicherung gegen die Krise. Ob das alles reiche, müsse abgewartet werden, so Morris.

Bereits Ende der vergangenen Woche hatte er vorgeschlagen, dass Regierungen in den kommenden drei Jahren 500 bis 600 Flugzeuge von Airbus kaufen sollten, um den Konzern zu stützen. Der Schritt wäre eine Art umgekehrte Verschrottungsprämie. Sollte dies passieren, führte Morris nun in seiner aktuellen Studie aus, wäre Airbus doppelt abgesichert und man könnte wieder nach vorne schauen. Der Analyst rät nach wie vor zum Kauf der Airbus-Papiere mit einem Kursziel von 80 Euro, womit er um etwa 45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Airbus hatte zudem angekündigt, die unterbrochene Produktion in Frankreich und Spanien vom Montag an teilweise wieder aufzunehmen. Um dies zu ermöglichen, würden neue Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt, teilte der Konzern mit.

Die Airbus-Papiere waren im Zuge der Coronavirus-Krise in der zurückliegenden Woche mit 47,70 Euro auf den tiefsten Stand seit gut fünf Jahren gefallen. Seit Beginn des Corona-Börsencrashs vor einem Monat hatten sie zeitweise mit minus 64 Prozent fast zwei Drittel ihrer Marktkapitalisierung verloren. Dabei waren die Airbus-Aktien am vergangenen Freitag um mehr als 17 Prozent nach oben gesprungen./ajx/tih/mis/ajx/he