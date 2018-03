AKTIE IM FOKUS 2: Nach fast 20 Prozent Kursverlust kamen Schnäppchenkäufer

(Kursentwicklung aktualisiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach fast 20 Prozent Kursverlust binnen einer Handelswoche haben die Anleger bei Facebook-Aktien am Montag wieder zugegriffen.



Im Zuge des jüngsten Datenskandals wurden die Papiere des Online-Netzwerks zunächst mit 149,02 US-Dollar bis auf das tiefste Niveau seit Sommer vergangenen Jahres durchgereicht. Letztlich schafften sie jedoch den Dreh ins Plus und schlossen bei 160,06 Dollar.

Für weitere Mollstimmung hatte zunächst eine Bestätigung der US-Handelsbehörde FTC gesorgt, dass sie Ermittlungen gegen den US-Konzern eingeleitet hat. Vor gut einer Woche war bekannt geworden, dass sich die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica unerlaubt Zugang zu Daten von Millionen Facebook-Profilen verschafft hatte. Mit Hilfe dieser Daten sollen US-Wähler im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 zugunsten von Donald Trump gezielt beeinflusst worden sein.

Binnen einer Handelswoche mussten die Anleger einen Verlust von bis zu 36 Dollar je Facebook-Anteil verkraften. Der Börsenwert der A-Aktien schmolz zwischenzeitlich um 86 Milliarden Dollar auf 357 Milliarden Dollar zusammen. Aktuell sind es wieder gut 383 Milliarden Dollar.

Analyst Jasper Lawler von der London Capital Group sieht die Papiere nun in einem Bärenmarkt. Die weit überwiegende Anzahl der im dpa-AFX Analyser gelisteten Experten hält der Aktie aber weiterhin die Stange und bleibt ihren positiven Bewertungen. Ali Mogharabi von Morningstar empfahl sie aktuell zum Kauf./ag/he