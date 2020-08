AKTIE IM FOKUS 2: Zalando mit viel Schwung auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

(neu: Kurs, Analysten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zalando haben am Dienstag in einem sehr freundlichen Marktumfeld erstmals in ihrer Geschichte die Marke von 69 Euro hinter sich gelassen.



Nach einem zunächst schwankungsreichen Auftakt fanden sie schnell den Weg nach oben und kletterten in der Spitze bis auf 69,34 Euro.

Zuletzt kosteten sie mit knapp 68 Euro etwas weniger. Das war aber immer noch ein Plus von fast dreieinhalb Prozent und reichte für einen der vorderen Plätze im MDax der mittelgroßen Börsenwerte.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach von einem sehr starken zweiten Quartal des Online-Modehändlers, die Kennziffern lägen im Rahmen der zuvor bereits veröffentlichten Eckdaten. Gemeinsam mit der Bestätigung der zuletzt angehobenen Jahresprognosen untermauere dies seine Kaufempfehlung für die Papiere. Mit einem Kursziel von 85 Euro zählt Bosse zu den optimistischsten Analysten für Zalando. Die Aktien hätten damit noch 25 Prozent Luft nach oben.

Seit ihrem Corona-Krisentief von Mitte März bei 27,33 Euro haben sie inzwischen fast 150 Prozent gewonnen. Im MDax zählen sie seit Jahresbeginn zu den Top-Drei-Werten. In der Corona-Pandemie ist Zalando einer der großen Gewinner und profitiert vom Boom im Online-Handel.

Analystin Aneesha Sherman von Bernstein Research betonte das Rekord-Kundenwachstum im zweiten Quartal. Auch die Kosten habe das Unternehmen vorzüglich im Griff./ajx/gl/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------