AKTIE IM FOKUS 2: Zalando drehen ins Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen im frühen Handel sind die Papiere von Zalando am Donnerstagvormittag ins Minus gedreht.



Sie verloren 1,5 Prozent, nachdem sie in der Eröffnung noch um bis zu 4 Prozent gestiegen waren. Am Vortag hatten an der New Yorker Börse Einzelhandelswerte in der Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft kräftig zugelegt, das hatte auch Zalando anfangs gestützt.

Nach diesem Strohfeuer überwog jedoch erneut die Skepsis der Investoren. Nach einer Gewinnwarnung des britischen Wettbewerbers Asos Mitte Dezember hatte sich die Stimmung für die Branche der Online-Händler noch stärker eingetrübt. Die Kurse von Asos und Zalando dümpeln seitdem auf mehrjährigen Tiefständen dahin. Im Börsenjahr 2018 hat sich der Zalando-Kurs halbiert./bek/mis