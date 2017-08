AKTIE IM FOKUS 2: Wirecard setzen Rekordlauf fort

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Finanzdienstleisters Wirecard haben am Donnerstag dank des am Markt positiv aufgenommenen endgültigen Zahlenwerks an ihren Rekordlauf angeknüpft.



Bei 69,49 Euro erreichten sie kurz nach Handelsstart eine neue Bestmarke und legten gegen Mittag im kaum veränderten TecDax um 0,44 Prozent auf 68,90 Euro zu.

Ein Händler lobte, dass bereits die vorläufigen Zahlen seine Erwartungen übertroffen hätten und sieht nun auch die endgültigen als weitere Kursstütze. Vor allem der starke Barmittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit des Online-Zahlungsabwicklers habe ihn aktuell überzeugt. Dieser habe im zweiten Quartal seine Erwartungen um 20 Prozent übertroffen, betonte er und hob zugleich auch die Ergebnisseite und den insgesamt beschleunigten Wachstumspfad von Wirecard positiv hervor.

Wie Wirecard an diesem Morgen mitteilte, trugen vor allem Neukundenabschlüsse, aber auch der seit März konsolidierte Zukauf in den USA zum Wachstum bei. Der Händler verwies auf Aussagen von Wirecard, wonach die neuen Kunden aus dem ersten Halbjahr ein Potenzial von 10,8 Milliarden Euro an zusätzlichem Transaktionsvolumen mitbrächten.

Auch Analyst Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe zeigte sich angetan vom Neukundenzugang und den wachsenden Transaktionsvolumina. Beim Cashflow-Trend gab er allerdings die spezielle Buchungsmethodik von Wirecard zu Bedenken.

Bereits Mitte Juli hatte Wirecard dank der zunehmenden Digitalisierung von Zahlungsprozessen mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal die Anleger erfreut und das Ziel für den operativen Jahresgewinn (Ebitda) angehoben. An der Börse war das auch bereits keine echte Überraschung gewesen, doch reichte es, die Aktie des TecDax-Schwergewichts ihren Rekordlauf fortsetzen zu lassen.

Seit Jahresbeginn gehört Wirecard zu den Top-Werten im Technologiewerte-Index mit einem Plus von aktuell etwas mehr als 68 Prozent. Insgesamt haben acht der von der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX befragten Analysten das Papier mit Kaufen eingestuft. Nur wenige hingegen - wie etwa Analyst Specht - sehen die Bewertung der Wirecard-Aktie bereits ausgereizt und raten daher zum Halten./ck/men/stb