AKTIE IM FOKUS 2: Wirecard nach hohen Verlusten zum Handelsende deutlich im Plus

(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine bemerkenswerte Entwicklung von hohen Kursverlusten im frühen Geschäft zu deutlichen Gewinnen zum Handelsende haben am Dienstag die Papiere von Wirecard vollzogen.



Nach dem Ende des Leerverkaufsverbots für die Aktien des Zahlungsabwicklers durch die Finanzaufsicht Bafin waren sie am frühen Vormittag zunächst um mehr als 8 Prozent auf etwas über 110 Euro abgerutscht.

Anschließend dämmten sie die Abschläge immer mehr ein, drehten am Nachmittag ins Plus und legten in der Spitze bis auf 124,10 Euro zu. Mit einem Zuwachs von 2,83 Prozent auf 123,50 Euro gingen sie aus dem Tag und waren damit im leicht freundlichen Dax der zweitstärkste Wert.

Mit dem Ende des Leerverkaufsverbots können Spekulanten nun wieder auf fallende Kurse wetten. Dies blieb aber offensichtlich am Dienstag nach Ostern aus. Das zweimonatige Verbot der Finanzaufsicht war eine kontroverse Maßnahme gegen befürchtete Attacken von Börsenspekulanten auf den Dax-Konzern.

Negativberichte der "Financial Times" (FT) über Gesetzesverstöße von Wirecard-Mitarbeitern in Singapur hatten bei den Wirecard-Anteilen heftige Kursstürze ausgelöst. Von Ende Januar bis Anfang Februar waren sie nach den "FT"-Berichten im Tief um fast 50 Prozent bis auf 86 Euro eingebrochen, bevor sie sich unter starken Schwankungen berappelten. Vor allem die positiv interpretierten Ergebnisse der Untersuchung zu angeblichen Bilanzunregelmäßigkeiten ließen den Kurs zwischenzeitlich wieder bis an die 130-Euro-Marke steigen.

Wirecard wurde nach Einschätzung der Bafin mutmaßlich Opfer einer gezielten Attacke von Börsenspekulanten, die auf fallende Kurse wetten. Deswegen stellte die Behörde Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen gut ein Dutzend Beteiligte.

Die im dpa-AFX-Analyser erfassten Analysten zu Wirecard raten mehrheitlich zum Kauf der Papiere. Mit Kurszielen von 220 Euro und 225 Euro sind dabei die Experten von Hauck & Aufhäuser sowie Kepler Cheuvreux besonders optimistisch, trauen sie doch gemessen am aktuellen Kurs den Aktien damit eine Steigerung von mehr als 100 Euro zu./ajx/mis/jha/ajx/he