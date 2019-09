AKTIE IM FOKUS 2: Varta steckt Anleger mit Geschäftsoptimismus an - Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die optimistischen Geschäftserwartungen des Batterienherstellers Varta treiben den Rekordlauf der Aktien weiter an.



So will der Konzern angesichts eines starken Nachfragewachstums die Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien noch weiter ausbauen als erst vor wenigen Monaten angekündigt. Bis 2022 soll die Kapazität auf mehr als 150 Millionen Zellen jährlich wachsen.

Die Aktien schnellten daraufhin am Dienstag kurz nach dem Handelsstart auf ein Rekordhoch von 81,40 Euro nach oben. Zuletzt führten sie den Nebenwerteindex SDax mit einem Plus von knapp sechs Prozent auf 80,30 Euro an. Dank gut laufender Geschäfte des SDax-Unternehmens haben die Papiere ihren Wert allein im bisherigen Jahresverlauf bereits mehr als verdreifacht.

Commerzbank-Analyst Stephan Klepp traut den Aktien eine Fortsetzung ihres Lauf zu. Er hob das Kursziel nun von 80 auf 110 Euro an und bestätigte seine Kaufempfehlung. "Vergessen sie den Ausblick, er ist ohnehin zu tief gestapelt", schrieb der Experte in seiner am Dienstag vorliegenden Studie. Der Boom bei Lithium-Ionen-Batterien gehe bei Varta erst los. Kein vergleichbares deutschen mittelgroßes Unternehmen bringe es auf ähnliche Dreijahreswachstumsraten.

Das Unternehmen wurde 2017 von Montana Tech Components an die Börse gebracht, nachdem dieser Schritt das Jahr davor noch wegen eines zu geringen Investoreninteresses gescheitert war. Der zweite Versuch war dafür dann umso erfolgreicher. Das Papier war von Anfang an gefragt. Ausgehend von einem Emissionspreises von 17,50 Euro ging es zuerst langsam und seit Anfang 2019 dann steil nach oben. Für Erstzeichner, die die Aktien bis jetzt gehalten haben, bedeutet das ein Plus von mehr als 360 Prozent./mis