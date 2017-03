AKTIE IM FOKUS 2: Unzufriedenheit der Anleger über Profitabilität belastet BMW

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend schwache Entwicklung des Kerngeschäfts im vergangenen Jahr hat die Aktionäre des Autobauers BMW am Donnerstag verschreckt.



Die Papiere fielen bis zum Ende des Xetra-Hauptgeschäfts als einer der schwächsten Werte im Dax um 2,56 Prozent auf 84,43 Euro. Damit trübte sich auch das Chartbild ein: Der Kurs rutschte wieder unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Sie verläuft derzeit bei 85,78 Euro.

Die Anleger hätten enttäuscht auf die Entwicklung des Umsatzes und des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) reagiert, sagte Experte Frank Schneider von Alpha Wertpapierhandel. Der Umsatz war 2016 um 2,2 Prozent auf 94,2 Milliarden Euro gestiegen, das Ebit aber wegen der Kosten für die neuen Modelle um 2,2 Prozent auf 9,39 Milliarden Euro gefallen. Zudem sei der Ausblick vage, sagte Schneider. Es fehlten hier konkrete Angaben zur Gewinnentwicklung. BMW gab bekannt, dieses Jahr die Auslieferungen an die Kunden weiter steigern zu wollen.

OPERATIVE ENTWICKLUNG HINTER ERWARTUNG

Für einen Umsatz- und Gewinnausblick müssten sich die Anleger wohl bis zur Bilanzpressekonferenz am 21. März gedulden, schrieb Analyst Michael Punzet von der DZ Bank in einer Studie. Mit Blick auf die Zahlen für 2016 stellte der Experte ebenfalls auf die operative Entwicklung ab, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

Nach der Vorstellung der Zahlen für das dritte Quartal im vergangenen November hatte bei den Anlegern noch die Hoffnung auf neue Modelle die Enttäuschung über die Gewinnmargen überwogen. So müssen Autobauer viel Geld in die Entwicklung neuer Fahrzeuge stecken, bevor diese in den Handel kommen. Dann können sie in der Regel aber gutes Geld verdienen, denn Käufer sind oftmals bereit für eine bessere Ausstattung mehr zu zahlen.

RENDITE IM KERNGESCHÄFT GESUNKEN

Diese Hoffnung sowie ein allgemeiner Konjunkturoptimismus infolge der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hatten den BMW-Papieren zunächst Rückenwind verliehen. Bis Anfang 2017 gewannen sie mit einem Anstieg auf mehr als 91 Euro rund ein Fünftel. Seither bröckelten die Gewinne aber.

Wie sich nun zeigte, war die viel beachtete Rendite im Kerngeschäft im vierten Quartal auf 8,3 Prozent gesunken. Im dritten Jahresviertel hatten hier noch 8,5 Prozent zu Buche gestanden. Für das Gesamtjahr 2016 ergibt sich ein Rückgang um 0,3 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent. DZ-Bank-Analyst Punzet hatte sich mit 9 Prozent etwas mehr erhofft.

STIMMUNG DER ANLEGER GEDÄMPFT

Neben der Unsicherheit über den Erfolg neuer Modelle hatten in den vergangenen Wochen auch vorsichtige Analystenkommentare die Stimmung der Anleger gedämpft. Marktstratege Tommy Ricketts von der Investmentbank Merrill Lynch hatte im Februar dargelegt, dass der Rückenwind für Aktien europäischer Autobauer durch eine schwungvolle Gewinnentwicklung nachlasse. Die Aktienbewertungen seien nicht länger so günstig, dass Anleger die tiefgreifenden Herausforderungen für die Hersteller ignorieren könnten.

Bereits Mitte Januar hatte Autoexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sich skeptisch geäußert und auf eine Reihe negativer Faktoren verwiesen, die im laufenden Jahr einer Verbesserung des operativen Gewinns entgegenstehen dürften. Er nannte einen möglichen Rückschlag auf dem chinesischen Automarkt, eventuelle Beschränkungen des globalen Handels sowie hohe Entwicklungskosten bei BMW.

Mit einem Minus von mehr als 5 Prozent sind die Aktien der Münchener nun im bisherigen Jahresverlauf das Schlusslicht im deutschen Leitindex Dax. Bereits 2016 waren sie dem Börsenbarometer mit einem Verlust von rund 9 Prozent deutlich hinterher gehinkt. Der Dax hatte vergangenes Jahr um fast 7 Prozent zugelegt./mis/men/fbr/he