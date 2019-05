AKTIE IM FOKUS 2: Unerwartet hoher Gewinn treibt Adidas-Aktie auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Sportartikelkonzern Adidas hat die Anleger mit einem unerwartet guten Zahlenwerk begeistert.



Die Aktien des Dax-Konzerns stiegen am Freitag auf ein neues Rekordhoch - mit 246,75 Euro waren die Titel so teuer wie noch nie. Zuletzt kam der Kurs zwar leicht zurück, hielt sich mit einem satten Plus von 6,64 Prozent auf 244,10 Euro aber in Rekordnähe. Im Sog der Adidas-Rally stiegen auch die Papiere des Modekonzerns Hugo Boss merklich an. Zuletzt notierten sie 4,41 Prozent höher bei 64,86 Euro.

Der Umsatz von Adidas stieg im ersten Quartal um 6 Prozent, währungsbereinigt lag das Plus bei 4 Prozent. Im Gesamtjahr 2018 hatte das Umsatzwachstum währungsbereinigt noch 8 Prozent erreicht. Trotz des abflauenden Wachstums stieg die Profitabilität deutlich: Das Betriebsergebnis wuchs um gut 17 Prozent und fiel damit besser aus als von Analysten erwartet. Die Ziele für das Gesamtjahr 2019 bestätigte der Konzern.

Nicht nur bei den Anlegern, sondern auch bei den Analysten kamen die Kennziffern der Herzogenauracher gut an. Richard Edwards von Goldman Sachs hob in einer ersten Einschätzung den besser als erwarteten operativen Gewinn und die gestiegenen Bruttomargen hervor.

Seine Kollegin Chiara Battistini von der US-Bank JPMorgan sah dies in einer ersten Reaktion ähnlich: Adidas habe erneut mit einer starken Profitabilität überzeugt. Die bestätigten Jahresziele betrachtet sie als recht konservativ.

Auch Analyst Christian Salis von der Privatbank Hauck & Aufhäuser schlug in diese Kerbe: Die Herzogenauracher hätten im ersten Quartal erneut die Erwartungen getoppt und kämen mit der gesteigerten Profitabilität weiter hervorragend voran.

Seit Jahresbeginn haben die Adidas-Aktien nun bereits mehr als ein Drittel an Wert gewonnen. Mit der ausgeprägten Marktschwäche waren sie Ende 2018 noch auf den niedrigsten Stand seit März des vergangenen Jahres abgesackt./edh/bek/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------