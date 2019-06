AKTIE IM FOKUS 2: Umsatzziel treibt Delivery Hero an - Erste Euphorie verflogen

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

(neu: Aktienkurs, Analysten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein optimistischerer Umsatzausblick hat bei Delivery Hero am Donnerstagmorgen ein Kursfeuerwerk entbrannt.



So schossen die Papiere des Essenslieferdienstes in den ersten Minuten um fast 16 Prozent auf 43,28 Euro nach oben und erreichten damit den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres.

Die Kursgewinne schmolzen jedoch schnell zusammen, und die Papiere lagen am Mittag noch mit 9,6 Prozent im Plus bei 40,97 Euro. Die bereits Mitte des Monats erreichte Marke von 43 Euro erwies sich damit erneut als hohe Schwelle.

Delivery Hero plant für 2019 nun mit einem Umsatz von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro und damit laut den Unternehmensangaben 200 Millionen Euro mehr als bisher. Analysten reagierten durchweg positiv. So hieß es in einer ersten Reaktion der Investmentbank Jefferies, dass die Geschäfte deutlich besser liefen als geplant. Die Ängste vieler Anleger vor Marktanteilsverlusten seien nicht angebracht. Jefferies zählt mit einem Kursziel von 55 Euro für die Aktien zu den optimistischsten Häusern.

Nicht weit dahinter folgen JPMorgan und Goldman Sachs mit jeweils 51 Euro. Auch die Experten dieser beiden Branchengrößen kommentierten den optimistischeren Ausblick positiv. Delivery Hero profitiere von mehr Neukunden und Bestellungen als erwartet, schrieb etwa Goldman-Experte Rob Joyce. Marcus Diebel von JPMorgan lobte, dass sich die jüngsten Investitionen des Unternehmens offenbar schnell ausgezahlt haben.

Mit einem Plus von bis zu 33 Prozent im laufenden Jahr stoßen die Papiere langsam in die Top Ten im MDax für 2019 vor. Den Index der mittelgroßen Werte mit seinen rund 19 Prozent Kursplus haben sie bereits deutlich hinter sich gelassen./ag/mis/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------