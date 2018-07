AKTIE IM FOKUS 2: Übernahmeangebot treibt VTG an - Management: Preis zu niedrig

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

(Neu: Überschrift, Aussagen des VTG-Managements im zweiten Absatz, Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Übernahmeangebot hat am Montag die Aktien von VTG nach oben getrieben.



Die Anteilsscheine schossen am Vormittag bis auf 56 Euro hoch und kratzten damit am im Juni erreichten Rekord von 56,40 Euro. Letztlich schafften sie ein Plus von 12,15 Prozent auf 54,00 Euro.

Damit notierten die Aktien über dem Angebot der Morgan-Stanley-Tochter Warwick Holding, die den im SDax notierten Schienenlogistik- und Waggonvermietunternehmen für 53 Euro je Aktie übernehmen will - das entspricht einer Bewertung des Unternehmens von insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Das VTG-Management hält die Offerte indes für zu niedrig.

Die Offerte steht laut Warwick im Zusammenhang mit der Möglichkeit, einen rund 20-prozentigen VTG-Anteil von der Kühne Holding zu ebenfalls 53 Euro je Papier zu kaufen. Inklusive dessen bringt es Warwick auf 49 Prozent an der VTG. Die Morgan-Stanley-Tochter war im Oktober 2016 eingestiegen und hielt bis zuletzt 29 Prozent.

Die Offerte erscheine durchaus angemessen, erklärte Analyst Adrian Pehl von der Commerzbank, der sein VTG-Kursziel von 45 Euro auf den Angebotspreis von 53 Euro anhob. Er sagte aber bereits vor den Aussagen des VTG-Managements, dass einige Investoren vor dem Hintergrund verbesserter Rahmenbedingungen in Deutschland und der ökologischen Herausforderungen im Straßenverkehr einen höheren Preis fordern könnten.

Pehl hatte vor der Offerte von Warwick mit seinem alten Kursziel zu den pessimistischeren Analysten gezählt. Im dpa-AFX Analyser etwa lagen die Experten von Warburg Research, Kepler Cheuvreux und der NordLB mit ihren Zielmarken von 56,50 bis 58,00 Euro bereits über dem Gebotspreis./tih/mis/fba/gl/she