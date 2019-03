AKTIE IM FOKUS 2: Trübe Aussichten stoppen Kurserholung der Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Gewinnausblick hat am Donnerstag die jüngste Erholung der Lufthansa-Aktien gestoppt.



Steigende Kerosinpreise und der Preiskampf unter den Fluggesellschaften in Europa dämpfen die Erwartungen des Vorstands an das laufende Jahr, so dass die Papiere des deutschen Branchenprimus um 6,31 Prozent auf 21,39 Euro absackten. Damit waren sie klares Schlusslicht im stabilen Dax .

Die gestiegenen Kerosinpreise könnten im laufenden Jahr noch stärker auf das Ergebnis drücken. Lufthansa-Chef Carsten Spohr peilt deshalb für 2019 einen operativen Gewinn in der Spanne von 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro an. Analysten rechneten bisher im Schnitt mit einem Wert auf Vorjahreshöhe, also rund 2,8 Milliarden Euro.

Der Ergebnisausblick für 2019 sei recht unambitioniert, schrieb Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler. Belastend hinzu kämen das deutlich gestiegene Schuldenniveau, zudem habe die Kranich-Linie die erst wenige Monate alten Ziele für die Durchschnittserlöse im Schlussquartal klar verfehlt.

Weil sich vor allem die Fluglinien innerhalb Europas einen herben Preiskampf liefern, halbierte Lufthansa-Chef Carsten Spohr seine Wachstumspläne für den Sommer. Dieses langsamere Kapazitätswachstum sei zwar begrüßenswert, schrieb der Fachmann Gerald Khoo vom Analysehaus Liberum. Es bleibe aber abzuwarten, ob dadurch die Durchschnittserlöse so weit steigen werden, dass sie die steigenden Kerosinkosten kompensieren können.

Etwas optimistischer äußerte sich Analyst Malte Schulz von der Commerzbank. Generell seien die Durchschnittserlöse im Langstrecken-Geschäft noch weiterhin hoch. Insofern bevorzugt Schulz die Aktien eingesessener Fluggesellschaften wie der Lufthansa gegenüber den Papieren von Billigfliegern, die überwiegend Kurzstreckenflüge anbieten.

Trotz des Rückschlages an diesem Donnerstag haben die Lufthansa-Papiere seit Jahresbeginn gerechnet immer noch gut 10 Prozent gewonnen. Von ihrem Rekordhoch bei gut 31 Euro Anfang 2018 aber sind sie immer noch ein gutes Stück entfernt./la/ck/fba