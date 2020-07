AKTIE IM FOKUS 2: Tesla-Rally gerät ins Stocken - zumindest zunächst

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

(neu: Schlusskurse)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rally der Tesla -Aktie ist am Montag nach einem starken Start erst einmal ins Stocken geraten.



Nachdem der Kurs in den ersten Handelsstunde um bis zu 16 Prozent auf knapp 1795 Dollar zugelegt hatte, drehte das Papier ins Minus. Am Ende stand ein Verlust von drei Prozent auf 1487 Dollar auf der Kurstafel. Trotz des Rückschlags zum Handelsende haben die Anteile des Elektroauto-Herstellers seit Ende Juni fast 40 Prozent gewonnen, seit dem Tief im Corona-Crash legte der Kurs um rund 340 Prozent zu.

Eine Rally, die mit fundamentalen Faktoren kaum mehr zu erklären ist. Nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen ist Tesla an der Börse 288 Milliarden Dollar wert und damit inzwischen der mit Abstand wertvollste Autobauer. Lediglich der japanische Konzern Toyota , den Tesla erst vor kurzem überholt hatte, kann mit umgerechnet rund 200 Milliarden Dollar halbwegs mithalten.

Die drei im Dax notierten deutschen Autohersteller BMW , Daimler und Volkswagen kommen zusammen lediglich auf rund 150 Milliarden Dollar. Größter Profiteur des Tesla-Kursanstiegs ist Unternehmenschef Elon Musk, der rund 18 Prozent der Anteile hält. Sein Vermögen wurde von der Nachrichtenagentur Bloomberg zuletzt auf rund 70 Milliarden Dollar taxiert - er kommt in dieser Wertung inzwischen auf mehr als zum Beispiel die Investoren-Legende Waren Buffett und spielt in einer Liga mit den beiden Google -Gründern Sergey Brin und Larry Page./zb/he