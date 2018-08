AKTIE IM FOKUS 2: Tesla-Aktien ziehen nach Handelsunterbrechung weiter an

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

(neu: Handel wieder aufgenommen, Schlusskurs)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Tesla sind am Dienstag nach einer Handelsunterbrechung von gut anderthalb Stunden weiter nach oben geklettert.



Zum Schluss stand bei den Papieren des Elektroauto-Herstellers ein Plus von knapp 11 Prozent auf 379,57 US-Dollar zu Buche.

In der Spitze waren die Anteilscheine kurz nach der Handelsaufnahme um mehr als 13 Prozent in die Höhe geschnellt. Dies war der höchste Stand seit dem Mitte September 2017 erzielten Rekordhoch bei 389,61 Dollar.

Unternehmenschef Elon Musk hatte zuvor mit einer Serie von Tweets für große Aufregung und hohe Kursgewinne an der Börse gesorgt. In einer überraschenden Nachricht teilte der Tech-Milliardär zunächst mit, er erwäge, sein Unternehmen bei einem Aktienkurs von 420 Dollar zu privatisieren, also von der Börse zu nehmen. Die Finanzierung sei gesichert, hieß es weiter. Musk ließ dann rasch weitere Tweets folgen, unter anderem: "Aktionäre könnten entweder zum Preis von 420 Dollar verkaufen oder ihre Aktien behalten".

In der Folge wurden die Aktien angesichts der Kursschwankungen rund um das Tweet-Gewitter vom Handel ausgesetzt. Dann wurde bekannt, dass bezüglich des Börsenrückzugs noch keine Entscheidung getroffen worden sei. Zuvor hatte eine Meldung der "Financial Times" für Furore gesorgt, wonach der saudi-arabische Staatsfonds bis zu 5 Prozent an dem Elektroautobauer halte.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten sich Tesla-Anleger vom gezeigten Optimismus des Konzernchefs Elon Musk anstecken lassen und die Papiere in die Höhe getrieben. Die schwierige Produktion des Hoffnungsträgers Model 3 solle endlich richtig Fahrt aufnehmen und Gewinne abwerfen, hatte dieser gesagt./la/he