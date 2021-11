AKTIE IM FOKUS 2: Teamviewer mit Kurssprung – Lage charttechnisch aufgehellt

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

(neu: Kurs und mehr Stimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Aktien von Teamviewer haben am Mittwoch nach Vorlage detaillierter Quartalszahlen ihre Durststrecke vorerst beendet. Vorne im MDax gewannen die Anteile des auf Fernwartung spezialisierten Softwareherstellers am Vormittag 12,2 Prozent auf 14,68 Euro. In der Spitze hatten sie zuvor ein Hoch seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung