AKTIE IM FOKUS 2: Talanx-Zahlen kommen nicht gut an - Kursverlust ausgeweitet

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die jüngsten Quartalszahlen des Versicherers Talanx sind am Markt am Freitag nicht gut angekommen.



Die Papiere des MDax-Konzerns weiteten am Vormittag ihre Kursverluste im Tief bis auf 34,84 Euro aus.

Zuletzt verbuchten sie einen Abschlag von 2,13 Prozent auf 34,98 Euro. Sie rutschten damit auch wieder unter die 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt und als Unterstützung, aber auch als Widerstand wirken kann. Im MDax waren die Talanx-Anteile der schwächste Wert.

Das Orkantief "Friederike" und die US-Steuerreform brockten dem Versicherer im ersten Quartal einen Gewinnrückgang ein. Zudem lief es in der deutschen Feuer-Industrieversicherung schlecht.

Ein Händler sagte, gerade mit Blick auf das starke Abschneiden der Tochter Hannover Rück habe Talanx enttäuscht. Analysten bemängelten durch die Bank das Industriegeschäft, das schwächer gelaufen sei als gedacht. Daher habe Talanx die Erwartungen an den Überschuss verfehlt.

Anfang Mai hatten die Talanx-Anteile mit 37,66 Euro ein Rekordhoch erreicht. Vor zwei Tagen wurden sie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Konzern schüttete 1,40 Euro je Aktie an seine Anleger aus. Seit Anfang des Jahres steht bei den Papieren ein Plus von rund 3 Prozent zu Buche.

Die Anleger der Hannover Rück haben mit einem Zuwachs von knapp 10 Prozent seit dem Jahresstart weitaus mehr eingestrichen. Beide Aktien haben sich mit ihren Kursaufschlägen im Jahr 2018 aber immer noch besser entwickelt als der MDax, der in diesem Zeitraum nur etwas mehr als 2 Prozent zulegen konnte./ajx/ag/jha/

