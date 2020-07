AKTIE IM FOKUS 2: Stratec auf Rekordhoch - Positive Studie und TecDax-Chancen

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

(neu: aktueller Kurs, mehr Hintergrund, ausführlicher)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Stratec haben am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt.



Gegen Mittag zogen sie - gestützt von einer positiven Analystenstudie - um 2,9 Prozent auf 100,00 Euro an und setzten sich damit an die Spitze im 70 Werte umfassenden SDax .

Bereits am Dienstag hatten sie ein Rekordhoch erreicht, als bekannt wurde, dass das Papier des Laborzulieferers und Diagnostik-Spezialisten neben dem Fertiger von Lasersystemen LPKF als heißer Kandidat für einen Platz im TecDax gilt.

Sollte der insolvente Bezahldienstleister Wirecard bereits im August und damit früher als erwartet aus dem deutschen Technologie-Index geworfen werden, wird eine der beiden wohl dessen Platz einnehmen und so stärker in den Fokus großer institutioneller Investoren rücken. Wer das Rennen macht, entscheiden die letzten Handelstage im Juli, denn aktuell liefern sich beide ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Positiv wirkte zudem eine kräftige Kurszielanhebung durch die Privatbank Berenberg. Analyst Michael Healy, der nun die Bewertung der Aktie übernahm, schraubte das Ziel von 80 auf 115 Euro hoch und bekräftigte die Kaufempfehlung für die Papiere. Trotz der Kursrally seien die Aktien immer noch attraktiv bewertet, schrieb er.

Die beispiellose Nachfrage für Diagnostik-Tests weltweit durch die Coronavirus-Pandemie habe den Ausblick für viele Branchen erheblich verändert. Doch während die Aktien vieler Diagnostik-Unternehmen diesen Nachfrage-Schwung bereits widerspiegelten, werde Stratec trotz der starken Ausrichtung auf solche Tests mit einem Abschlag von rund 30 Prozent zu europäischen Konkurrenten gehandelt, hob Healy hervor./ck/ajx/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------